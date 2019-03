Tavagnacco, Errico: "Tutte vorrebbero giocare Juventus-Fiorentina"

Emma Errico, centrocampista del Tavagnacco, si è espressa sulla sfida Scudetto tra Juventus Women e Fiorentina Women's ai microfoni della testata Ilnapolionline.com. Ecco le sue considerazioni:

Sei soddisfatta della tua stagione con la maglia del Tavagnacco? “Devo essere sincera, in parte, perché come in tutte le cose della vita si poteva fare di più e chi fa il nostro mestiere non si deve mai accontentare. Fuori dal contesto calcistico sono contenta di essermi laureata, anche se è stata la scorsa una settimana “tosta” perché è 600 km da Udine e tutto ciò non è semplice. Questo inevitabilmente mi ha tolto molte energie fisiche e mentali, perciò non mi posso ritenere soddisfatta del tutto”.

Gli ultimi ottimi risultati dell’Italia di Bertolini e delle altre squadre sono un ottimo viatico per la crescita del vostro movimento? “Sì, assolutamente e credo sia il giusto premio per noi che giochiamo questo sport. Bisognava dare una svolta al nostro movimento e gli ultimi risultati sono il frutto degli enormi sforzi di noi calciatrici e dei vari tecnici delle rispettive squadre”.

La sfida contro la Juventus la giocaste alla “Dacia Arena”, che emozioni provaste nello stadio della compagine maschile? “Per noi del Tavagnacco fu una fortuna davvero inspiegabile e un emozione indescrivibile per tutte noi. La rifinitura è stato un qualcosa di magnifico e il rimbombo della palla che faceva eco nello stadio. Per noi ma per l’intero movimento, significa tanto per la crescita in generale del calcio femminile”.

Domenica alle ore 15,00 si giocherà il big-match Juventus-Fiorentina. Chi vedi come favorita per la sfida dell’Allianz Stadium? “Sono sicura che una bellissima partita, si sfideranno tra le migliori compagini che fanno parte già dei top club. Senza dimenticare che la cornice dell’Allianz Stadium sarà davvero splendida per una partita di questo genere. Sono gare che ogni calciatrice vorrebbe farne parte, perciò che vinca il migliore”.

Dopo l’ottimo pari sul campo del Sassuolo ora affronterete in casa la Filmauto Valpolicella Chievo Verona. Come vi state preparando per questa gara? “Come hai detto tu l’ottimo punto in trasferta contro il Sassuolo ci ha caricato per questa gara casalinga contro le clivensi. Loro sono un’ottima squadra, hanno recuperato nelle ultime settimane punti e posizioni in classifica, perciò sarà una battaglia. Sappiamo che nessuno ci regala niente e dovremo scendere in campo con la giusta determinazione per portare a casa i tre punti”.