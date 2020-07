ufficiale Sassuolo femminile, Sabatino saluta: "Non è stata una decisione semplice"

vedi letture

L'attaccante della Nazionale Daniela Sabatino ha ufficializzato l'addio con il Sassuolo attraverso un post pubblicato sui propri profili social. Per la classe '85 la prossima avventura si chiama Fiorentina Women's dove avrà il non facile compito di sostituire Ilaria Mauro.

Questo il post della calciatrice:

"Ed è proprio vero che certe cose accadono quando meno te lo aspetti....Nessuna scelta è facile, specie a 35 anni.

Non è stata una decisione semplice e non avrei mai immaginato di trovarmi oggi a scriverVi un messaggio di saluto ma ci tengo fortemente a ringraziarVi.

Grazie alla Società US Sassuolo per l’accoglienza che mi avete riservato,

Grazie per l’affetto dimostrato in un momento difficile della mia vita,

Grazie per avermi resa partecipe e parte integrante della Vostra Famiglia,

Grazie per la fiducia e stima reciproca,

Grazie per avermi fatto sentire a Casa.

Ed infine ma non per importanza, Grazie alle mie compagne per essere state in grado di sopportarmi, farmi divertire e star bene.

Auguro a Tutti Voi un Grande in Bocca al Lupo".