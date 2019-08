Una Pink Bari dal respiro internazionale: sono già 5 gli acquisti stranieri

È una Pink Bari dal respiro internazionale quella che sta nascendo dopo il ripescaggio in Serie A. Sono infatti già cinque, su sei, gli acquisti provenienti dall’estero con la sola Ilaria Trotta – già in biancorosso dal 2013 al 2015 – come rappresentante italiana. Fra i pali, per sostituire la giovane Roberta Aprile, è arrivata ieri l’esperta finlandese Paula Myllyoja che va ad aggiungersi a una nutrita colonia straniera. Prima di lei infatti erano stati annunciati gli arrivi della romena Cristina Carp, delle spagnole Aina Torres e Miriam Rodriguez – detta Kuki - e della slovacca Sara Ketis. E non è finita qui perché a breve anche Paige Culver, difensore canadese, si unirà alla compagnia affiancando anche le quasi certamente confermate Toriana Patterson, Sonia Maria O’Neill e Corina Luijks.

La dirigenza della Pink non vuole sprecare la chance di giocare nuovamente in Serie A e vuole fare tutto il possibile per conquistare quella salvezza che l’anno scorso sfuggì per un soffio proprio nelle ultime giornate, consapevole che il livello si è alzato ulteriormente rispetto alla scorsa stagione viste le promozioni di una big come l’Inter e di una squadra solida come l’Empoli. Gli acquisti non sono finiti qui e vedremo se nelle prossime settimane la società continuerà a battere le piste estere o andrà alla caccia di rinforzi in Italia.