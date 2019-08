© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio di venerdì sono stati effettuati i sorteggi dei sedicesimi di finale (andata 11-12 settembre, ritorno 25-26 settembre) della Women's Champions League. Sorteggio durissimo per le italiane (Fiorentina-Arsenal e Barcellona-Juventus), mentre tutto è filato liscio per le altre big: l'Atletico Madrid ha pescato le serbe dello Spartak Subotica, mentre il PSG se la vedrà contro il Braga. Impegno semplice anche per le campionesse in carica del Lione che si trovano di fronte le russe del Ryazan. Il Wolfsburg invece se la vedrà col Mitrovica, mentre il Manchester City avrà di fronte il Lugano.

Questo il quadro completo dei sedicesimi:

Barcellona-Juventus

Slavia Praga-Hibernian

Atletico Madrid-Spartak Subotica

Paris Saint-Germain-Sporting Braga

Fortuna Hjorring-Vllaznia

Glasgow City-Chertanovo

Lione-Ryazan

Fiorentina-Arsenal

Bayern Monaco-Goteborg

Twente-St. Polten

Biik-Kazygurt-Anderlecht

Sparta Praga-Breidablik

Wolfsburg-Mitrovica

Brondby-Pitea

Manchester City-Lugano

Zurigo-Minsk