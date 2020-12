UWCL, la Juventus Women cade solo nel finale: all’Allianz Stadium vince il Lione 3-2

Si infrange all’88’ la partita quasi perfetta della Juventus Women di coach Guarino che esce sconfitta dall’Allianz Stadium contro il Lione nell’andata dei sedicesimi della UEFA Women’s Champions League. Contro le cinque volte di fila campionesse della massima competizione europea le bianconere sfoderano una prestazione di altissimo livello passando due volte in vantaggio e cadendo solamente allo scadere. Il ritorno, a Lione, il prossimo 15 dicembre decreterà chi avanzerà al prossimo turno.

LE SCELTE DI GUARINO - Il coach della Juventus Women lancia dal primo minuto a dispetto delle attese Lina Hurtig sul lato sinistro del tridente offensivo con Bonansea a destra e il faro Girelli al centro. Resta inizialmente fuori Rosucci che lascia spazio in mediana al terzetto Caruso, Galli e Cernoia con Hyyrynen, Gama, Sembrant e Boattin a proteggere la porta di Giuliani. Nel Lione Vasseur dà spazio a Cascarino e Majri a supporto di Parris.

GIULIANI MURA, HURTIG SEGNA - La sfida poteva prendere sin da subito una piega poco positiva per le bianconere che dopo una manciata di secondi si perdono in area di rigore Gunnarsdottir: è splendida però Giuliani che con un intervento d’istinto e tecnica si distende evitando il vantaggio ospite. La Juventus Women però si assesta e al quarto d’ora passa: Caruso e Girelli confezionano la risalita del campo, allargano per Bonansea che pennella un traversone dalla destra sulla testa di Hurtig che elude Carpenter e infila Bouhaddi. Il Lione reagisce ancora con Gunnarsdottir ma Giuliani chiude nuovamente lo specchio in tuffo; il portiere bianconero però non può nulla quando alla mezz’ora Renard pareggia dal dischetto. Tanti dubbi però sul fallo fischiato dall’arbitro Hussein: l’intervento di Bonansea su Majri sembrava infatti fuori area. Hurtig spreca incredibilmente sola davanti a Bouhaddi il nuovo vantaggio bianconero che però arriva a otto minuti dalla fine del primo tempo grazie alla cavalcata di Bonansea e il cross teso di Hurtig che provoca l’autorete di Buchanan. Prima frazione dunque che si chiude col vantaggio delle ragazze di coach Guarino.

VASSEUR RIBALTA LA SQUADRA - La ripresa mostra sin dalle prime battute un Lione voglioso di dimostrare i propri valori tecnici sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium. L’allenatore transalpino Vasseur ribalta la squadra inserendo Henry, Cayman e Malard. Ed è proprio quest’ultima, che rileva una Parris in ombra, a creare scompiglio e a realizzare, a venti minuti dalla fine, la rete del pareggio infilandosi tra Gama e Boattin e superando in diagonale Giuliani. Coach Guarino comprende la stanchezza della sua squadra e inserisce forze fresche per dare supporto alle ragazze in campo. Il secondo tempo però è un monologo ospite con ripetute avanzate verso l’area di rigore bianconera: la retroguardia resiste stoicamente fino alla beffa a due minuti dal 90’ quando Kumagai si inserisce tra le maglie juventine e batte col mancino Giuliani. La Juventus Women prova nei quattro minuti di recupero a risalire il campo senza però riuscire a pareggiare i conti. Resta però una grandissima prestazione contro la favorita del torneo nonché campionessa in carica della competizione da cinque anni di fila.

Juventus (4-3-3): Giuliani 7,5; Hyyrynen 7, Gama 7, Sembrant 6, Boattin 7; Caruso 7, Galli 7, Cernoia 7; Hurtig 7,5 (84’ Rosucci S.V.), Girelli 7 (65’ Staskova 6,5), Bonansea 7 (74′ Maria Alves 6,5). All. Guarino 7. A disp. Bacic, Tasselli, Ippolito, Lundorf, Zamanian, Salvai, Caiazzo, Giordano, Berti.

Lione (4-2-3-1): Bouhaddi 5,5: Carpenter 5,5, Buchanan 4,5, Renard 6,5, Karchaoui 6 (87’ Taylor S.V.); Gunnarsdottir 6,5 (57′ Henry 6,5), Kumagai 7; Cascarino 5,5 (57′ Cayman 6,5), Maroszan 6, Majri 6 (77’ Bacha 6); Parris 5 (57′ Malard 7). All. Vasseur 6,5. A disp. Gallardo, Talaslahti, Sombathm Julini, Becho.