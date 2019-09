UWCL, le formazioni di Arsenal-Fiorentina: viola ancora col falso 9

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna vera punta di ruolo e ancora la centrocampista Thogersen falso nove per la Fiorentina chiamata a ribaltare a Londra il 4-0 subito all’andata per mano dell’Arsenal in Champions League. Al fianco della danese ci saranno Lisa De Vanna e Alia Guagni, che lascerà a Vigilucci il ruolo di terzino destro. A centrocampo Adami affiancherà Cordia e Breitner, mentre in difesa Fusini a sinistra con Agard-Arnth a formare la coppia centrale davanti a Durante. Le londinesi rispondono con lo spauracchio Vivianne Miedema al centro dell’attacco affiancata dalla connazionale Van de Donk e da Mead. A centrocampo Little e Roord saranno le mezzali con Williamson regista. Queste le formazioni ufficiali:

Arsenal (4-3-3): Peyraud-Magnin; Evans, Schnaderbeck, Beattie, McCabe; Little, Williamson, Roord; Van de Donk, Miedema, Mead. Allenatore: Joseph Montemurro

Fiorentina (4-3-3): Durante; Vigilucci, Agard, Arnth, Fusini; Adami, Breitner, Cordia; Guagni, Thogersen, De Vanna. Allenatore: Antonio Cincotta