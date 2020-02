vedi letture

Viareggio Women’s Cup, la Juve si conferma campione: 3-2 alla Roma in finale

Anche la seconda edizione della Viareggio Women’s Cup va alla Juventus che così bissa il successo dell’anno scorso e si conferma una potenza anche a livello giovanile. Le bianconere partono subito forte e mettono in cassaforte il successo nel primo tempo grazie alle reti di Musolino, punizione dai 20 metri deviata dalla barriera, e Toniolo, botta dal limite che non lascia scampo a Ghioc, nei primi venti minuti. Al 36° arriva anche il tris a firma Asia Bragonzi brava ad approfittare di un liscio di Orlando per battere ancora il portiere giallorosso. La Roma però non molla e nella ripresa prova il tutto per tutto per riaprire la gara e magari portarla ai supplementari: al 69° è Serena Landa a battere Beretta e mettere a segno il quarto gol nella competizione che gli vale il titolo di capocannoniere. All’84° arriva anche il secondo gol delle giallorosse con un colpo di testa di Pacioni su cross dalla sinistra. Gara completamente riaperta che però non regala altre sorprese nonostante l’assalto finale delle romaniste.

Roma-Juventus 2-3 (69° Landa, 85° Pacioni; 12° Musolino, 17° Toniolo, 36° Bragonzi)