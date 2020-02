vedi letture

Viareggio Women's Cup: Roma, Melillo: "Meritavamo il titolo, ci proveremo"

Dopo la sconfitta contro la Juventus alla Viareggio Women’s Cup hanno parlato il tecnico della Roma Fabio Melillo e il capitano giallorosso Eleonora Pacioni per commentare il 3-2 finale. Queste le loro parole riportate da Vocegiallorossa.it.

“Ci siamo avvicinati tantissimo in un settore dove partivamo in svantaggio rispetto alla Juventus. Siamo stati penalizzati dagli episodi, dopo una traversa interna nostra prendiamo gol su una punizione deviata. - spiega Melillo – Nell’intervallo ho detto alle ragazze di alzare di un 10% la prestazione e loro hanno dato tutto in maniera commovente, è stato un grande spot per il calcio femminile e questo risultato ci penalizza. Meritavamo il trofeo, ma chi vince ha sempre ragione- Speriamo di riprenderci la rivincita il prossimo anno".

"Siamo partite spente e abbiamo regalato 2 punizioni e ci siamo trovate in un doppio svantaggio, il terzo gol è stata colpa della nostra difesa. Meglio il secondo tempo grazie alla carica che ci ha trasmetto il mister e giocato con la testa sulle spalle. - continua Pacioni - Dopo il 3-2, speravo pareggio e una vittoria nei supplementari, non ci siamo riuscite peccato. L'anno scorso ci hanno portato via uno scudetto, volevamo il riscatto col Viareggio, per noi era importantissimo, purtroppo non ci siamo riuscite".