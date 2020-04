Il Barcellona insiste per Lautaro, Vidal e Arthur possibili contropartite. Nainggolan ipotesi Fiorentina, che punta a blindare Vlahovic e Chiesa. Napoli, Fabian Ruiz resta, piace Azmoun

La serie A prova a ripartire. Con tutte le necessarie misure di sicurezza per la salute si tenterà di finire questo campionato. La Commissione tecnico scientifica ha spiegato quali saranno le linee guida. Un protocollo che vale anche per la B e la Lega Pro. E il nodo centrale è proprio questo. Non sarà facile per tutti i club dei due campionati organizzarsi. Certo si farà tutto il possibile per procedere in questa direzione ma servirà uno sforzo enorme. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire bene gli sviluppi. Fatta questa premessa, anche il mercato piano piano comincia a prendere campo. L’Inter è sempre alle prese con la questione Martinez. Il Barcellona sta aumentando il suo pressing, Messi spinge perché Lautaro possa diventare un suo compagno di squadra l’anno prossimo. Ed è un dato di fatto che non si può trascurare. Lautaro, pur lusingato dal corteggiamento blaugrana, al momento non ha certo mandato segnali di addio. La partita è però aperta. Dalla Spagna sono convinti che Griezmann possa essere una chiave ma è un’ipotesi difficile, più praticabili le piste che portano ad altri giocatori come il solito Vidal e Arthur. Sul fronte delle partenze, detto di Godin, con ogni probabilità dopo il prestito al Cagliari tornerà alla base Nainggolan. Il centrocampista belga ha un ingaggio molto importante per il club rossoblù. La Fiorentina, che già l’anno scorso ci aveva provato, è pronta a valutare la possibilità ma senza mettere in campo contropartite tecniche. Tanto per intendersi, per Castrovilli nessuna apertura. Intanto vanno avanti i contatti in casa viola per i rinnovi di Vlahovic e Chiesa. Nonostante le richieste, ci sono molte possibilità che entrambi prolunghino il loro rapporto con la Fiorentina. Commisso vuole trattenere tutti e fare una grande squadra. Appena potrà rientrare da New York è probabile che ci sia un’accelerata. Fabian Ruiz resterà anche il prossimo anno a Napoli. Il Real Madrid lo vorrebbe a tutti i costi ma solo un’offerta fuori mercato potrebbe far vacillare il club azzurro e a oggi sembra quasi impossibile che tutto questo possa succedere. Per l’attacco si è aggiunto anche il nome di Azmoun, che piace molto, anche se lo Zenit San Pietroburgo non sembra intenzionato a venderlo. Il Napoli è alla finestra, l’attaccante iraniano potrebbe diventare un’ipotesi concreta se dovesse partire Milik.