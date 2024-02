Inter, resta l’ottimismo per il rinnovo di Lautaro. Su Dumfries c’è lo United. Milan per la difesa c’è anche Adarabioyo. Juventus, piace Ederson. Per McKennie si avvicina il rinnovo fino al 2027

Ormai in via di definizione gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, per l’Inter adesso le priorità sono anche i rinnovi. I tempi dell’accordo con Lautaro Martinez si sono un po’ allungati rispetto alle previsioni di qualche tempo fa ma resta l’ottimismo per arrivare ad un’intesa fino al 2028. Tra le parti c’è ancora distanza (sia sulla parte fissa che su quella variabile), gli 8 più bonus proposti dal club nerazzurro ancora non sono sufficienti ma nonostante questo si lavora nella direzione giusta. Ci vorrà un po’ di pazienza, l’intenzione di entrambi però è di trovare un punto in comune e questo è l’aspetto per il quale le sensazioni restano positive. L’Inter è consapevole del valore del “Toro” e non ha alcuna intenzione di perderlo. Anzi vuole costruire sempre più su di lui la squadra del futuro. Con un attaccante che oggi vale più di 100 milioni di euro. Perché questo è il valore di un bomber come Lautaro. Anche per Barella sono stati avviati i contatti per allungare ulteriormente il contratto in scadenza nel giugno 2026. Qui il discorso è in fase meno avanzata rispetto a quello del centravanti argentino ma la volontà anche in questo caso è di proseguire insieme. Più complicata invece la questione relativa a Dumfries. Passi avanti per arrivare ad un accordo finora non ci sono stati. Il suo legame con l’Inter è fino al 30 giugno 2025 e se non ci saranno novità a breve la sensazione è che possa anche partire. L’esterno olandese ha molto mercato. Manchester United e Aston Villa sono pronte ad entrare in scena non appena ci saranno margini di apertura da parte della società nerazzurra.

Il Milan punta ad un’estate da protagonista.

Attacco e difesa sono i reparti su si concentreranno principalmente gli sforzi. Se Buongiorno rimane il vero grande sogno (considerato che Kjaer potrebbe andare via), i rossoneri sono attivi su altri fronti. E anche su alcuni parametri zero. In questa direzione Il primo nome della lista rimane quello di Lloyd Kelly del Bournemouth, che il Milan aveva già provato a portare in Italia nella sessione invernale senza riuscirci vista la resistenza del club inglese a privarsi di un giocatore così importante nel corso della stagione. La dirigenza rossonera resta in pressing ma ha anche un’alternativa, ovvero Tosin Adarabioyo del Fulham, che a fine stagione si svincolerà. Insomma due profili da monitorare con particolare attenzione.

Infine la Juventus. Il mercato bianconero dipenderà molto anche dal budget a disposizione. Per questo il piazzamento Champions (di cui parla spesso Allegri) è fondamentale. Il centrocampo è uno dei reparti nei quali il club bianconero farà un investimento consistente. La prima scelta rimane Koopmeiners ma è evidente che molto dipenderà dalle richieste dell’Atalanta. E la Juventus guarda sempre in casa nerazzurra anche per Ederson, un altro giocatore che piace per le sue caratteristiche. A proposito del futuro di Allegri l’intenzione della società è di andare avanti ancora insieme. E allora ecco che l’ipotesi di un prolungamento (il suo contratto scade nel giugno 2025) sta prendendo corpo. Un punto della situazione verrà fatto a primavera inoltrata. Intanto per quanto riguarda i rinnovi il più “caldo” al momento è quello di McKennie.Per lui si lavora ad un’intesa fino al 2027.