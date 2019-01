Juve, Ramsey a un passo. Paratici al lavoro per chiudere anche Trincão con il Braga. Inter, Godin primo colpo per la prossima stagione. Napoli forte su Kouamé, Giuntoli lavora anche su Almendra. Milan su Ferreira Carrasco

Direttore Radio Montecarlo Sport

Siamo all’inizio ma il mercato già si infiamma. La Juventus lavora forte su Ramsey. La conferma è arrivata direttamente da Fabio Paratici. È un parametro zero da cogliere al volo e i bianconeri sono molto avanti. Il traguardo è davvero vicino. A fine stagione lascerà l’Arsenal. Per lui è pronto un contratto da 7 milioni di euro più bonus. Un’operazione stile Emre Can dell’anno scorso. Possibile a questo punto che in estate ci sia qualche partenza a centrocampo, magari Khedira. La Juventus è in pressing anche su Romero del Genoa. Sul difensore argentino classe ‘98 c’è un grande interesse anche da parte dell’Inter. L’idea dei rossoblù però è quella di resistere fino a giugno. E il discorso vale anche per Piatek e Kouamé, che hanno già molte richieste. Paratici sta per piazzare anche il colpo Trincão dallo Sporting Braga. Un’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto sui 12 milioni di euro. La Juventus vuole chiudere il prima possibile l’affare. Attivissima anche l’Inter che sta lavorando per il prossimo anno. È ormai a un passo l’accordo per Godin, che a giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid. Un rinforzo importantissimo sia per qualità che per esperienza. In questa fase intanto una delle priorità resta il rinnovo di Icardi. In uscita c’è sempre Gabigol, il Flamengo lo vuole ma occhio anche all’ipotesi Premier League. Il Napoli continua il suo giro d’orizzonte. Giuntoli è al lavoro per trovare le migliori soluzioni per il futuro. A breve arriverà anche l’annuncio del suo rinnovo con il club azzurro fino al 2022. Al momento gli obiettivi sono due: Almendra e Kouamé, entrambi per giugno. Il Boca chiede che venga pagata la clausola rescissoria di 20 milioni, il Napoli punta ad abbassare le richieste. Per Kouamé potrebbero essere importanti i prossimi giorni, occhio anche alla Roma. Su Diawara per ora la posizione non è cambiata. Ancelotti lo vuole tenere, la Fiorentina sarebbe interessata ma al momento non esistono i presupposti per una sua partenza a gennaio. Anche perché il Napoli valuterebbe la sua cessione solo nel caso dovesse arrivare una super offerta. In Italia è praticamente impossibile che possa accadere. Diverso il discorso per Rog, su cui il Parma ha già messo da tempo gli occhi. Negli ultimi giorni di mercato il Napoli potrebbe aprire ad un prestito magari inserendo un diritto di riscatto. Anche Genoa e Fiorentina sono alla finestra. Il Milan è sempre a caccia di una punta e di un centrocampista. L’ultima idea è Ferreira Carrasco che meno di un anno fa è approdato in Cina al Dalian Yifang. Un’operazione che ha portato quasi 30 milioni di euro all’Atletico Madrid. Ha un ingaggio molto alto, ma la sua volontà di tornare in Europa potrebbe essere determinante. Infine i rossoneri sono sempre più vicini all’accordo con lo Shenzhen per il trasferimento di Borini. Un’operazione sui 9 milioni di euro.