Juventus, pronto l’affondo per Tonali. I bianconeri alla finestra per Donnarumma, occhi anche su Zaniolo. Lozano, l’Everton prepara l’offerta per giugno. Milan, per la difesa torna l’ipotesi Thiago Silva

È solo febbraio ma la Juventus sta già pianificando i suoi possibili investimenti per l’estate. Pogba è uno di questi, Paratici è però molto attento anche ad altre situazioni. Il club bianconero è pronto ad accelerare su Tonali. L’idea è quella di rafforzare la squadra con i migliori giovani italiani e il centrocampista del Brescia ora è balzato in pole position. La Juventus sa che la concorrenza è tanta (su tutte quelle dell’Inter) e per questo è decisa a ingranare la quarta per trovare l’accordo con il club di Cellino. Tonali ma non solo perché i bianconeri sono alla finestra per altri due giocatori: Donnarumma e Zaniolo. È vero che Szczęsny ha rinnovato da poco ma la tentazione di poter acquistare il portiere della Nazionale è sempre molto forte. È chiaro che tutto passa dal suo eventuale prolungamento di contratto con il Milan. Il matrimonio tra Donnarumma e i rossoneri allo stato attuale ha scadenza nel giugno 2021 per cui se a breve non ci dovessero essere novità positive il rischio è arrivare all’estate con un solo anno di contratto. A quel punto la Juventus entrerebbe in campo con decisione. Il Milan può convincere Gigio a restare facendo una grande squadra, insomma la partita è ancora aperta. La Juventus già da tempo ha messo nel mirino anche Zaniolo. Il forte attaccante giallorosso sta recuperando dall’infortunio al legamento crociato per provare ad essere disponibile per l’Europeo di giugno. Se ci saranno margini di manovra la Juventus si farà trovare pronta. In uscita rimane Bernardeschi, ma non è escluso che ci possano essere altre partenze eccellenti. I prossimi due mesi saranno fondamentali in questo senso. Intanto anche il Napoli è al lavoro. Per Mertens si continua a trattare. L’attaccante belga ha un forte legame con l’ambiente e c’è la possibilità che si raggiunga un accordo per altri due anni con opzione sul terzo. A giugno è molto probabile l’addio di Lozano. La punta messicana non sta trovando spazio ed è stato un investimento da 40 milioni di euro. Ancelotti potrebbe convincere l’Everton a acquistarlo a titolo definitivo. Un altro giocatore che potrebbe salutare è Llorente visto che il Napoli nella prossima stagione avrà Milik e Petagna. Anche il Milan sta sondando il terreno per la prossima stagione. L’obiettivo è inserire un grande giocatore per reparto per puntare a un piazzamento in Champions League. In squadra ci sono già certezze importanti, ma serve alzare il livello. Per la difesa c’è da monitorare la pista Thiago Silva. Al momento è solo un’ipotesi, che però potrebbe diventare molto concreta soprattutto se non dovesse rinnovare con il Paris Saint Germain.