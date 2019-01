Editoriale Mercato inizia a Dubai. Juve ancora protagonista, Milan servono idee chiare. Colpo viola e il futuro di Schick... 03.01.2019 00:00 di Luca Marchetti articolo letto 8512 volte Il mercato, sebbene per questo periodo iniziale dell’anno si sposta a Dubai, dove ci sono alcuni direttori sportivi e alcuni agenti di primissimo livello. Fra questi Paratici e Mendes che in queste ore cercheranno di definire da parte della Juventus l’acquisto di Trincao, giovane attaccante portoghese del Braga per un prestito da 2 milioni di euro con riscatto fissato a 13. Ma il grande colpo del mercato juventino, non per gennaio, arriva dall’Inghilterra ed è Ramsey. La Juventus in questo momento è in vantaggio rispetto alle concorrenti (PSG su tutte) e potrebbe accontentare le richieste del giocatore (circa 8 milioni di euro di stipendio all’anno) e dei suoi procuratori. Poi, eventualmente, ci sarà da interrogarsi sulla composizione del centrocampo bianconero al prossimo mercato. Dovesse arrivare Ramsey (che gioca nella stessa zona di campo di Khedira, Bentancur e Pjanic) potremmo anche prevedere dei movimenti in quella zona di campo.

Il colpo di giornata lo ha messo a segno la Fiorentina, che ha già annunciato Muriel. Pioli cambierà sistema di gioco? La logica dice no: anche se un allenatore capace come lui cercherà di tirare fuori il meglio dal suo gruppo. Ma la Fiorentina ha la quarta miglior difesa del campionato. A centrocampo con Veretout regista e i gol di Benassi da mezz’ala è tranquilla. Sa di aver abbassato l’età media della squadra con le operazioni dell’ultimo anno e mezzo. Ora aveva bisogno di gol perché chi ha deluso rispetto alle aspettative estive è proprio l’attacco. Pensate a questa squadra con 3-4 punti in più (magari arrivati proprio da un reparto offensivo leggermente più prolifico) che tipo di ambizioni poteva avere: ecco perché Muriel si va da aggiungere. E Muriel è una prima punta che sa giocare (se serve) anche un po’ più indietro o più a lato. Ma aumenta certamente la competitività (anche interna) della Fiorentina. E arriva in prestito: battuto sul tempo il Milan che probabilmente in maniera tardiva aveva provato a sondare il giocatore.

A proposito del Milan: potrebbe aver pesato anche la strategia. La sensazione ad oggi è che la scelta di mercato (al di là del centrocampista centrale) verta su un attaccante esterno. Gattuso ha riabbracciato il 433. E se Higuain finora non è riuscito a segnare con continuità può anche dipendere dall’assistenza? Quindi fornire un’altra spalla al Pipita, per centrare il posto Champions.

Posto che dovrà contendersi con la Roma che arrivata a questo punto molto probabilmente ha deciso di tenere Schick. In primis perché Schick nell’ultima partita contro il Sassuolo ha risposto positivamente alle critiche (non poteva farlo obiettivamente contro la Juve…). E poi perché un investimento da 42 milioni deve essere protetto nel miglior modo possibile. Dovrebbe andare in una squadra che gli “garantisce” il posto da titolare, che sia quotata e che sappia che sta valorizzando un giocatore che tornerà a Roma. E il giocatore deve essere d’accordo… insomma potrebbe non essere affatto semplice. Uscirà invece Karsdorp, destinazione Feyenoord: si discute sulla formula.

Niente Bologna per Kean (almeno per il momento): Paratici da Dubai, intervistato da Sky, è stato piuttosto netto: non si muove. Sono invece già arrivati Soriano e Sansone, entrambi dal Villarreal. Il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, l’attaccante con l’obbligo. Nelle prossime ore le visite mediche.

Il Napoli continua a lavorare sulle uscite: per Rog sempre Parma (che potrebbe cedere Deiola a Lecce). In entrata, ma per giugno, si continua a lavorare per Kouame: bloccandolo adesso e lasciandolo giocare lì fino a fine stagione.

L’Inter continua a lavorare sui giovani: per Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro, si cerca la collaborazione con un altro club (visto che ancora il ragazzo non ha il passaporto comunitario). Potrebbe essere il Chievo, come successe con Julio Cesar nel 2005... per Gabigol il West Ham fa sul serio: aspetta soltanto il work permit per tesserare l’attaccante brasiliano in prestito.

West Ham che sta sondando anche la disponibilità di Defrel, che in Inghilterra ha molti estimatori. Oltre al West Ham in particolar modo piace a Fulham e Watford. Il Genoa cerca un centrocampista (Bertolacci il sogno ma costa molto di ingaggio) e un terzino (si complica la pista Barreca). In B il Brescia punta Trotta del Sassuolo. La Cremonese tenta Ceravolo, il Crotone vuole Trippaldelli del Sassuolo (ora gioca allo Zwolle).

