Milan, obiettivo il riscatto di Bakayoko. Occhio a Carrasco, che piace anche all’Inter. La Juventus segue Tonali. Inter, se parte Icardi idea Lukaku. La Roma pensa ancora a Belotti, per il centrocampo c’è la pista Sensi

La strada è quella giusta. Il Milan grazie anche al grande lavoro di Gattuso è in piena zona Champions League e se questo dovesse essere il traguardo finale, il mercato estivo ne beneficerebbe sicuramente. Anche perché Leonardo e Maldini stanno già facendo le loro valutazioni. Uno degli obiettivi è riscattare Bakayoko, che dopo una normale fase di ambientamento sta disputando un’ottima stagione. È diventato un punto di riferimento importante, per acquistarlo servono 35 milioni di euro. Difficilmente il Chelsea farà sconti e quindi la Champions è fondamentale per permettere al Milan di conservare questo fondamentale patrimonio tecnico. Senza dimenticare che per l’attacco si continua a lavorare forte su Saint Maximin del Nizza. In vista del prossimo anno occhio anche a Carrasco, che a gennaio è stato vicino a lasciare il Dalian. Magari a condizioni particolarmente favorevoli potrebbe tornare d’attualità sia per il Milan ma anche per l’Inter. Intanto in casa Juve sono cominciate le riflessioni in vista del futuro. Paratici è a caccia di un centrocampista. Nell’idea di ringiovanire ulteriormente il reparto una pista da monitorare con attenzione è quella che porta a Tonali del Brescia. La Juventus lo segue con attenzione ma non è la sola visto che anche l’Inter da tempo è sulle sue tracce. Operazione da 20 milioni di euro. Per la difesa oltre ai soliti De Ligt e Savic, si allarga il giro d’orizzonte. Nella lista è entrato anche il ventunenne Rubén Dias del Benfica. Capitolo Icardi: alla fine una soluzione per andare avanti fino al termine della stagione si troverà. Resta da capire se la frattura che si è venuta a creare sia insanabile o no. Al momento i segnali sono negativi. Icardi ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro valida per l’estero. L’Inter è intenzionata ad andare avanti sulla proposta di rinnovo, ma la situazione è complicatissima. Nel caso di un addio è chiaro che l’Inter non può sbagliare il sostituto, anche perché Icardi è uno dei migliori attaccanti al mondo. Prima della chiusura del mercato invernale c’era stato un sondaggio per Duvan Zapata, Romelu Lukaku può essere un’altra idea. Intanto anche la Roma è operativa. Monchi si sta muovendo su più fronti per aumentare il livello tecnico della squadra. Per l’attacco c’è l’ipotesi Belotti, molto dipenderà dall’eventuale richiesta del Torino. Per il ruolo di regista piace Sensi ma la valutazione è molto alta. In difesa il primo nome della lista resta sempre Mancini dell’Atalanta.