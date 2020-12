Milan, pronto l’assalto finale a Simakan. Pochettino avvicina Eriksen al Paris Saint Germain. Per la fascia nerazzurri di nuovo su Emerson Palmieri. Lazio-Inzaghi prove di rinnovo

Il primo posto in classifica, un 2020 semplicemente straordinario con ben 79 punti conquistati in 35 gare di campionato. E se i tifosi del Milan possono giustamente sognare un gran finale di stagione, la società rossonera si sta muovendo con decisione per piazzare il primo colpo. E il difensore è sicuramente l’obiettivo numero uno. Il Milan sta puntando molto forte su Simakan, classe 2000, in forza allo Strasburgo. A oggi è lui il rinforzo scelto per dare un’alternativa in più a Stefano Pioli. Un’operazione da 15 milioni di euro, Su di lui ci sono anche Lipsia e Wolverhampton ma al momento il club rossonero è in netto vantaggio. L’alternativa resta Kabak dello Schalke 04. Per quando riguarda le uscite, il Milan potrebbe valutare offerte per Conti, Krunic, Duarte e Musacchio. Anche l’Inter è al lavoro per pianificare il mercato in entrata, che passerà inevitabilmente prima dalle cessioni. È chiaro che il nome più caldo resta Eriksen. Il danese vorrebbe tornare in Premier League ma ora potrebbe verificarsi uno scenario diverso visto che il Paris Saint Germain ha preso Pochettino come nuovo allenatore. È lui che negli anni del Tottenham ha fatto di Eriksen uno dei punti di riferimento della squadra. Proprio per questo potrebbe nascere a breve una trattativa tra i due club. Resta da capire se con un’offerta oppure con uno scambio. In questo caso il profilo giusto potrebbe essere quello di Paredes. Presto tra Conte e la società ci sarà un vertice per fissare tutte le strategie. Molto ruota intorno al ruolo di vice Lukaku dove i nomi che ballano sono tanti. A partire dal Papu Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta. Oltre a lui da monitorare anche Giroud, Gervinho e la possibile new entry Pavoletti nel caso di uno scambio con Nainggolan al Cagliari. Un’altra situazione da non sottovalutare riguarda la fascia sinistra dove in realtà il tecnico gradirebbe un’alternativa a Young. Qui il preferito sarebbe Marcos Alonso, ma l’Atletico Madrid ora è in pole position. E quindi ecco che sta tornando d’attualità il nome di Emerson Palmieri su cui c’è anche il Napoli. Il Chelsea potrebbe anche valutare una sua cessione, ma solo a titolo definitivo. Intanto in casa Lazio si continua a pensare al rinnovo di Simone Inzaghi. Le parti sono in contatto ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo. L’intenzione sarebbe quella di prolungare almeno di un altro anno, fino al 2022. Probabilmente il discorso verrà approfondito nelle prossime settimane. Dopo la chiusura del mercato si potrebbe entrare nella fase decisiva della trattativa.