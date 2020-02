Napoli, è già sfida Real, Paris e United per Koulibaly. Allan ai saluti, Insigne potrebbe rinnovare, piace Boga. Pogba vorrebbe tornare alla Juventus. I bianconeri pensano anche a Tonali su cui resta in pressing l’Inter

Mercato finito da una settimana ma già si intravede quale sarà il futuro di alcune squadre. A Napoli, è già scritto, ci sarà una rivoluzione. In ogni settore del campo. I nodi principali sono due: Koulibaly e Allan. C’è bisogno di costruire un ciclo nuovo. Ed è anche normale dopo tanti anni. Il difensore centrale senegalese ha molti estimatori soprattutto all’estero. Ci sono tre grandi club europei che sono pronti a fare un’offerta al Napoli. Il Real Madrid è uno di questi, già da tempo è sulle sue tracce e non ha certo mollato la presa nonostante questa per Koulibaly non sia stata almeno finora una stagione positiva. Insieme ai “blancos” però c’è anche il Manchester United. A Solskjaer Kalidou piace molto e la sua idea sarebbe quella di formare una coppia con Maguire. Oltre a questi due top club c’è anche il Paris Saint Germain. Insomma l’asta è già partita anche se ora l’obiettivo di Koulibaly è quello di chiudere nel migliore dei modi questa stagione con il Napoli. Poi a fine campionato insieme alla società verrà fatto un punto della situazione. Va ricordato che la prossima estate scatterà anche la clausola da 150 milioni di euro. Di sicuro le proposte non mancheranno, molto dipenderà anche dalla richiesta della società e dalla volontà del giocatore. Anche il futuro di Allan potrebbe essere lontano dal Napoli. Poco piu di un anno fa il brasiliano è stato a un paso dal Psg poi però non è stato trovato l’accordo economico e l’affare non è andato in porto. Ora però a distanza di molto tempo l’ipotesi di un addio è tornata molto concreta. A oggi ci sono stati solo sondaggi, nessuna avance concreta ma la strada è ancora lunga. Si sta aprendo invece un nuovo scenario per Insigne che con Gattuso sta vivendo un ottimo momento. Il capitano è felice a Napoli e non ha alcuna intenzione di andare via. Presto le parti potrebbero aggiornarsi per parlare del rinnovo. Nessuna novità invece sul fronte Mertens e Callejon. Il Napoli per la prossima stagione punta forte su Kumbulla per la difesa ma sta seguendo con grande attenzione anche Boga, che al Sassuolo sta facendo grandissime cose. La valutazione è già salita alle stelle. Intanto questa estate parleremo a lungo del futuro di Pogba. Il centrocampista francese gia da tempo vuole lasciare lo United ma non è ancora riuscito a farlo. Tra qualche mese non sarà più possibile trattenerlo. Il problema vero resta la valutazione visto che 3 anni fa è stato pagato 120 milioni di euro. Ora siamo su cifre più basse. Paul alla Juventus tornerebbe di corsa, la situazione in casa bianconera è in evoluzione. A centrocampo ci sono grandi giocatori ma questa è un’operazione che potrebbe anche decollare. Parallelamente la Juventus segue con attenzione anche la pista italiana. Tonali piace sempre e parecchio e qui è a pronta ad iniziare la sfida all’Inter.