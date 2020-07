Nel BestXI del campionato non c'è un giocatore della Juventus. Domina l'Atalanta, è l'anno del Verona. Ma anche l'Inter ha solo tre nomination

Addio campionato 2019-20. Si vabbè manca ancora qualcosina da decidere, ma la stagione è fatta. E allora prima di chiudere il registro polveroso degli archivi, decidiamo il BestXI del campionato.

Tutti assieme, riservando per me l'eventuale ruolo di ribaltatore alla Alessandro Borghese.

Ho lanciato su Twitter il sondaggio generale per eleggere la migliore formazione pedissequamente ruolo per ruolo, rispettando le posizioni in campo o le aree di azione.

E' stato un successone, ben 50mila voti, addirittura entrato tra i trending topic per l'esclusione di Donnarumma dalle quattro nomination come miglior portiere (se adesso è il portiere più in forma, pesa però su di lui il girone d'andata con vari errori decisivi).

Per ogni ruolo 4 candidati, compreso il miglior allenatore. Accanto a ognuno le motivazioni e le percentuali del sondaggio, che in 5 casi su 12 ha dato una scelta differente rispetto alla mia.

Le mie scelte hanno premiato di più l'Atalanta, mentre i lettori hanno favorito di più la Juventus.

Come modulo è stato utilizzato il 3-5-2: nessuna preferenza personale, semplicemente dati alla mano è il modulo più utilizzato da una larga maggioranza tra le 20 squadra di A.

Per questo, in alcuni casi certi giocatori sono stati adattati a un ruolo differente, pur rispettando lo spazio occupato sul campo.

PORTIERE

Nomination

STRAKOSHA (19%) - E' rientrato nei ranghi nel bislacco finale, ma era stato assoluto protagonista.

SILVESTRI (11%) - Il premio a una onesta carriera. Estrema sicurezza costellata da prodezze.

HANDANOVIC (43%) - La scelta dei lettori. Ha portato almeno una decina di punti tutto l'anno.

Vincitore

GOLLINI (27%) - La consacrazione. Senza Donnarumma meriterebbe la titolarità in Nazionale.

CENTRALE DI DESTRA

Nomination

DANILO LARANGEIRA (7%) - Buon mestiere in una stagione con pochissimi competitor attorno.

G.MANCINI (26%) - Non solo sicurezza difensiva, anche la duttilità d'essere affidabile in mezzo.

TOLOI (43%) - La scelta dei tifosi. Rappresenta la crescita esponenziale dei difensori atalantini.

Vincitore

RRAHMANI (24%) - Non è un caso che se lo disputino a colpi di milioni. Può essere il futuro.

CENTRALE DI DIFESA

Nomination

KJAER (13%) - Sembrava un ripiego, invece ha dato al Milan la solidità e esperienza che cercava.

KOULIBALY (30%) - Non ai suoi livelli, ma si distingue grazie alla penuria nel ruolo in Serie A.

SMALLING (16%) - Mai così affidabile in carriera, al punto che si è parlato di nazionale per lui.

Vincitore

DE VRIJ (41%) - Tra lo sceriffo Godin e l'enfant prodige Skriniar, il migliore di tutti è stato lui.

CENTRALE DI SINISTRA

Nomination

BRUNO ALVES (9%) - Continua l'affarone fatto dal Parma, tonnellate di sicurezza e tranquillità.

KOLAROV (22%) - Ha fatto il suo pur abbassando il livello, sapendo adattarsi difensivamente.

KUMBULLA (28%) - L'altro gioiello veronese, nessuno si aspettava una difesa così impenetrabile.

Vincitore

ACERBI (41%) - Ancora una volta si conferma il miglior difensore italiano. In una difesa normale.

ESTERNO DI DESTRA DI CENTROCAMPO

Nomination

MULDUR (5%) - Il Sassuolo ne ha tirato fuori un altro. Ha passo, corsa, passaggio e tiro.

LAZZARI (15%) - Meno esplosivo, ma è l'asse di destra imprescindibile quando la Lazio attacca.

CUADRADO (25%) - Banca di Colombia: dove lo metti ti assicura profitto, senza preoccupazioni.

Vincitore

KULUSEVSKI (55%) - Travolgente. Fino al contratto con la Juve. Poi rilanciatosi post lockdown.

INTERNO DI DESTRA

Nomination

BENTANCUR (16%) - Evoluzione verso il playmaking, ha spinto Pjanic all'uscita senza rimpianti.

DE ROON (13%) - Sapienza e calma nella situazione atalantina, che richiede molta prontezza.

AMRABAT (20%) - Incredibile, sembrava il padrone assoluto in mezzo. Ha equilibrato il Verona.

Vincitore

MILINKOVIC-SAVIC (51%) - Fino alla pausa era il ministero degli interni con gol di tutta Italia.

REGISTA/TREQUARTISTA

Nomination

CALHANOGLU (17%) - E' uscito alla distanza, trovando finalmente la personalità mai mostrata.

DE PAUL (12%) - Il gioco dell'Udinese, e spesso anche gli assist e i gol, sono tutti in lui.

LUCAS LEIVA (8%) - Seconda giovinezza, portando ordine e trame in mezzo, schermando dietro.

Vincitore

PAPU GOMEZ (63%) - Forse il miglior giocatore del campionato. Tuttocampista alla Di Stefano.

INTERNO DI SINISTRA

Nomination

FREULER (8%) - L'altro gemello di mezzo, quello che deve legnare anche per gli altri.

MKHITARYAN (13%) - Gol pesantissimi, e la capacità di incidere a prescindere dalla squadra.

CASTROVILLI (11%) - Sorpresa pazzesca, uno che è arrivato per rimanere in Nazionale per anni.

Vincitore

LUIS ALBERTO (68%) - Il vincitore con la maggior percentuale. E' le geometrie della Lazio.

ESTERNO DI SINISTRA DI CENTROCAMPO

Nomination

LAZOVIC (3%) - Ha ritrovato freschezza dopo stagioni di alti e bassi. Abnegazione e qualità.

THEO HERNANDEZ (50%) - Scelto dai lettori. Imprendibile in avanti. Da sgrezzare in copertura.

BOGA (14%) - Uno scrigno di gol e giocate. Se non si perde, niente gli sarà precluso a ogni livello.

Vincitore

GOSENS (33%) - Primatista in Europa per gol tra i difensori. Ed è il meno. Valanga di gioco.

PUNTA DI DESTRA

Nomination

CAPUTO (5%) - Senza i rigori, ha praticamente gli stessi gol dei grandi. Protti, Hubner, e Caputo.

ILICIC (14%) - Ha deciso di essere decisivo, e lo è stato più sotto porta che in mezzo. Magico.

DYBALA (41%) - Scelto dai tifosi. Se Gomez ha espresso il miglior gioco, lui è il giocatore che ha espresso le giocate più decisive, insomma il più disequilibrante del campionato. E' valso lo scudetto.

Vincitore

LUKAKU (40%) - Impatto impressionante: gol, assist, carisma, personalità. Più di quanto atteso.

PUNTA DI SINISTRA

Nomination

DZEKO (5%) - Vera maturità: difficilissimo da marcare, influisce l'intero gioco di squadra.

DUVAN ZAPATA (11%) - Terminale prima mortifero poi scaltro, ma cresciuto nel gioco collettivo.

CRISTIANO RONALDO (48%) - I lettori indicano lui, e si capisce. Purtroppo le posizioni in campo lo fanno sovrapporre a Immobile. Cristiano ha brillato meno nel gioco, ma il suo tiro è letale.

Vincitore

IMMOBILE (36%) - Ok la marea di rigori. Ma quando stai per vincere la Scarpa d'Oro, ci si alza e applaude. La sua stagione delle stagioni stava portando lo scudetto alla Lazio: più di così...

ALLENATORE

Nomination

SARRI (13%) - Chi vince ha sempre ragione. Non c'è stato il suo gioco, ma ha amministrato.

SIMONE INZAGHI (18%) - Ha sfiorato il capolavoro. E' mancato nella gestione della crisi.

GASPERINI (57%) - Scelto dai tifosi. Sfiora la perfezione. Di gran lunga il miglior gioco d'Italia. Con Liverpool e Bayern il miglior gioco d'Europa. Ha trasformato i panchinari in secondi titolari.

Vincitore

JURIC (12%) - La vittoria va a Juric per una ragione molto semplice. Non solo il Verona ha giocato benissimo, essendo ostico per tutti. Ma avendo una rosa di signori nessuno. Andate a ripescare le cronache pre-campionato: non c'era un osservatore, bookmaker o tifoso che non includesse il Verona tra le tre retrocesse, e spesso come ultima. E invece l'Hellas finisce nel lato sinistro della classifica.

Best XI

Gollini

Rrahmani, De Vrij, Acerbi

Kulusevski, Milinkovic-Savic, Papu Gomez, Luis Alberto, Gosens

Lukaku, Immobile

All.Juric

Best XI dei lettori

Handanovic

Toloi, De Vrij, Acerbi

Kulusevski, Milinkovic-Savic, Papu Gomez, Luis Alberto, Theo Hernandez

Dybala, Cristiano Ronaldo

All.Gasperini