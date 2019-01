Ultimi botti di mercato: quante sorprese ancora!

© foto di Federico De Luca

Ultime ore di mercato e come al solito saranno frenetiche.

Basta essere onesti, non aspettatevi il grande colpo dell’ultimo minuto, soprattutto da parte delle grandi. In pentola bolle qualcosa ma di tempo per buttare la pasta ce n’è veramente poco.

Di sicuro è in ebollizione la situazione a Roma. Dopo la sconfitta pesantissima contro la Fiorentina, la situazione non è serena. E non può esserlo. L’analisi del momento pessimo della squadra giallorossa non può essere spiegato soltanto con le difficoltà di Di Francesco o con il mercato. Meriterebbe una riflessione approfondita, ma non è questo lo spazio “giusto”. E se la Roma, sul mercato, in questa finestra di gennaio non ha praticamente mosso nulla non c’entra nulla. Ha provato a prendere Vida, ma le necessità economiche della Roma e le richieste del Besiktas non hanno collimato. Il mercato è stato dichiarato chiuso da Monchi, la riflessione è tutta sul momento negativo. Di Francesco non abbandona la sua nave in crisi, ma in qualche modo deve trovare il modo insieme alla società per invertire la rotta. Il cambio di panchina, almeno per il momento, non è contemplato, anche se probabilmente questo è il punto più basso della Roma di Di Francesco.

Situazione diversa in casa Juve, anche se la sconfitta fa male. La coppa Italia ha regalato sorprese e serate di grandi emozioni (per Fiorentina e Atalanta) ma ha lasciato alla Juve due sassolini (o sassoloni) nelle scarpe: l’impossibilità di poter realizzare il triplete e l’infortunio di Chiellini. Queste ore serviranno alla Juventus per riflettere sull’opportunità o meno di prendere un altro difensore. I primi nomi che girano sono proprio quelli di Vida e Bruno Alves. Servirà anche capire bene cosa si è fatto Chiellini, prima (eventualmente) di procedere.

Anche il Milan continua a tenere viva una speranza per Carrasco. La variabile è che il Dalian ha aperto al prestito per 6 mesi (prima lo avrebbero fatto soltanto per un anno e mezzo), quindi ora il Milan aspetta di capire se questo nuovo assalto possa davvero arrivare ad una conclusione positiva. L’esterno offensivo sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato invernale importante, ma proprio per questo devono esserci le giuste condizioni: prestito e qualità, ovvero migliorare la rosa senza aumentare (di troppo) le spese.

Si muove soprattutto il resto della Serie A e continuerà a farlo, con frenesia, anche in queste ultime ore. Il colpo di giornata lo ha messo a segno la Samp con l’arrivo di Sau, fino a fine stagione (poi gli scadrà il contratto), visto che nel frattempo Kownacki è andato al Fortuna Dusserdolf. Scatenato l’Empoli: arriva Dicks, è stato fatto un sondaggio per Tonelli (ma difficile che la Samp lo liberi, proprietà Napoli) e ha imbastito una trattativa fiume con il Cagliari. Chiuse le operazioni che hanno portato in toscana Pajac e Farias, mentre il Cagliari ha preso Despodov, attaccante bulgaro classe ’96 del Cska Sofia, per 3 mln più bonus e anche Luca Pellegrini dalla Roma.

Non molla affatto il Chievo, nonostante l’ultima posizione in classifica. Cacciatore (che sembrava fatta a Perugia) dovrebbe andare invece a Cagliari e in cambio potrebbe arrivare Andreolli, come rinforzo in difesa. Ma soprattutto sta per portare in Italia Piazon, dal Chelsea, per cercare di arrivare a una salvezza che oggi sembra difficilissima.

Il Bologna ha chiuso Edera e Lyanco e nel frattempo ha bloccato Mattiello e Falcinelli (entrambi richiesti proprio dal Cagliari) e lavora ancora per Basta ella Lazio (ma ancora non c’è accordo).

Il Parma cerca il colpo last minute in attacco e potrebbe tentare Lapadula (a quel punto Ceravolo sul quale oltre a Salernitana e Cremonese ha anche il Brescia), prolunga il contratto con Bruno Alves (ma come detto occhio alla Juve), continua a trattare Schiappacasse con l’Atletico Madrid e potrebbe chiudere per il portiere Brazao (in collaborazione con Inter). La Samp oltre a Sau domani potrebbe stringere per Depaoli del Chievo, se Sala dovesse poi sbloccarsi per il Parma. Al Genoa se parte Lapadula potrebbe arrivare Oberlin. La Spal ha proposto al Palermo uno scambio Rispoli-Dickmann, Rispoli che potrebbe anche andare alla Lazio in caso di partenza di Basta. L’obiettivo dei ferraresi però è un attaccante e si continua a trattare per Castaignos (ex Inter) ora allo Sporting Lisbona e potrebbe spingere per Regini se la Samp dovesse darlo in prestito.

L’Atalanta ha respinto l’assalto del Monaco per Gosens, il Genoa ha chiuso per Jagiello, trequartista polacco dello Zaglebie Lubin. Resterà in Polonia fino a giugno ma farà visite a Genova a breve. L’Udinese prova a prendere Kellu del Reading e Semedo del Benfica, Romulo è un’opportunità last minute per la Lazio e prende Casasola dalla Salernitana (da decidere nelle prossime ore se subito o a giugno)