Zaniolo, la Juve c’è ma la Roma è pronta a blindarlo fino al 2024. Anche il City su Dybala, il Real tratta Hazard. Per la difesa il Manchester United guarda in Italia. Nel mirino Koulibaly e Milenkovic. Il Napoli insiste per Lozano e Fornals

La prima doppietta in Champions League ha solo confermato quello che è evidente da tempo. Nicolò Zaniolo ha tutto per diventare un grande giocatore. Ed inevitabilmente è già diventato uomo mercato. La Roma sta cercando di blindarlo anche perché sa bene che le sirene sono in agguato. Martedì sera allo stadio Olimpico c’era Fabio Paratici. In estate in attacco ci saranno cambiamenti in casa Juventus. Il futuro di Douglas Costa è tutto da scrivere. E i bianconeri si stanno già muovendo. Su Zaniolo c’è anche l’interesse del Real Madrid. Tra l’altro proprio al Santiago Bernabeu Nicolò ha esordito con la maglia giallorossa. Monchi è al lavoro per cercare di prolungare il contratto fino al 2024 prima della fine della stagione. Di sicuro la Roma dovrà fare uno sforzo importante anche a livello di ingaggio. Un’offerta che si potrebbe aggirare intorno ai 2,5 milioni di euro. È chiaro che un eventuale piazzamento in Champions League darebbe ulteriore forza alla Roma per respingere gli assalti che non mancheranno. Intanto per Dybala oltre al Real Madrid è spuntato anche il Manchester City. Pep Guardiola è un suo estimatore da tempo, l’operazione ha costi importanti e il club inglese sta facendo le sue valutazioni. In attesa di segnali di apertura della Juventus sulla Joya, Florentino Perez è in pressing anche su Eden Hazard, l’altro grande obiettivo in quel ruolo. Qui la strada potrebbe essere più semplice vista anche la non entusiasmante stagione del Chelsea e la volontà del belga di lasciare Londra a fine anno. Tra l’altro Hazard ha sempre manifestato il desiderio di indossare un giorno la “camiseta blanca”. E anche questo è un elemento in più per il Real per avere la strada spianata. Un investimento che comunque non sarebbe inferiore ai 100 milioni di euro. Per la difesa De Ligt resta sempre il favorito. Paratici ad Amsterdam ha visionato ancora una volta il capitano dell’Ajax. Qui la Juventus non ha un compito semplice, il Barcellona è un’opzione molto forte per il centrale olandese. Serve un’accelerata importante per superare il club spagnolo. Intanto il Manchester United è a caccia di un colpo per rafforzare la difesa. Il primo nome è Koulibaly, che ormai ha una valutazione altissima, l’altro è Milenkovic, protagonista di una grande stagione con la maglia della Fiorentina. Per il serbo servono almeno 50 milioni di euro, per Koulibaly più del doppio. Giuntoli intanto è proiettato nel futuro e continua il pressing per Lozano del Psv e Fornals del Villarreal.