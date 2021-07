-1 alla finale di Euro 2020, mamma Mancini: "Ho sentito Roberto, è sereno e ce la mette tutta"

Marianna seguirà finale a casa con marito Aldo, "guai cambiare"

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - "Ho sentito Roberto ed è tranquillo come sempre, lui ce la metterà tutta. Poi speriamo bene": a parlare all'ANSA è Marianna, la mamma del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, originario di Jesi (Ancona). La finale di Euro 2020 di domani sera contro l'Inghilterra, racconta, la seguirà assieme al marito a casa. "Guai a cambiare le abitudini in questi casi", dice, facendo trasparire un pizzico di scaramanzia, tanto che avverte: "Mi raccomando, non mi chieda alcun pronostico, non le risponderò mai". (ANSA).