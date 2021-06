Austria, il presidente della Federcalcio: "Possiamo dare fastidio all'Italia negli ottavi di finale"

vedi letture

"L'Austria ha ancora margini di miglioramento e lo abbiamo dimostrato contro l'Ucraina. Se sapremo sfruttare questo potenziale in modo ancora più coerente, possiamo più che infastidire avversari come l'Italia". Così Leo Windtner, presidente della Federcalcio austriaca, parlando a Kronen Zeitung in vista della sfida degli ottavi dell'Europeo contro l'Italia: "Le statistiche dicono tutto. L'Italia ha attualmente un record clamoroso. Siamo qui nel ruolo di outsider, ma accetteremo volentieri questo ruolo di outsider e faremo tutto il possibile per realizzare anche l'impossibile".