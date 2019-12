© foto di Imago/Image Sport

Harry Kane è il capocannoniere delle qualificazioni a Euro 2020. Il centravanti e capitano dell'Inghilterra, già capocannoniere degli ultimi Mondiali, chiude con uno spaventoso score di 12 reti in 8 partite giocate, facendo meglio di Cristiano Ronaldo e di Eran Zahavi, israeliano transitato senza fortuna a Palermo, con 11 reti. In doppia cifra anche Teemu Pukki, trascinatore della Finlandia alla prima storica qualificazione e il serbo Aleksandar Mitrovic. Per entrambi 10 reti.