Portogallo, CR7: "Sarà il mio quinto Europeo, ma non siamo noi i favoriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la qualificazione all'Europeo conquistata con il 2-0 rifilato al Lussemburgo, Cristiano Ronaldo ai microfoni di A Bola ha detto: "Ci siamo qualificati, è sempre importante ed è un grande orgoglioso per me rappresentare la squadra nazionale. Ancora di più con i gol! Sono molto contento che abbiamo vinto, sarà il mio quinto europeo, sono molto felice. È difficile giocare su questi campi. Come avete visto, sembrava un campo di patate, non so come sia possibile che squadre di questo livello giochino su tali campo. Peccato! Non è stato bello, ma abbiamo fatto il nostro lavoro, la priorità era vincere. Favoriti per l'Europeo? C'è ancora una lunga stagione da giocare, molti giocatori cresceranno e si evolveranno. Passo dopo passo. Non è più necessario pensarci. I candidati sono sempre gli stessi, non è perché abbiamo vinto nel 2016 che siamo i favoriti ora. Siamo una selezione difficile da battere, ma i favoriti sono gli altri”, ha dichiarato l'attaccante della Juventus.