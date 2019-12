© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Lussemburgo, decisivo per la qualificazione agli europei 2020, il difensore del Portogallo Danilo ha detto: "Abbiamo avuto problemi ad adattarci al campo. Quando ci siamo riusciti abbiamo giocato più in profondità. Quindi è arrivato il gol di Bruno. Non è stato una gara straordinaria ma abbiamo fatto abbastanza per vincere. Non abbiamo ottenuto il primo posto nel gruppo ma ci siamo qualificati, che era il nostro obiettivo".