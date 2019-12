© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Portogallo batte di misura il Lussemburgo e stacca il pass per la partecipazione ai prossimi Europeo 2020. Ai portoghesi bastano il gol Bruno Fernandes nel primo tempo e il sigillo finale, all’86’, di Ronaldo, rimasto in campo 90’ (cosa che sicuramente non avrà fatto felice i tifosi della Juventus e Maurizio Sarri). I portoghesi di Fernando Santos grazie a questo risultato restano davanti alla Serbia e portano a casa il secondo posto nel girone che vale la qualificazione alla prossima kermesse iridata.