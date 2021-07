sondaggio Euro2020, l'Italia è in finale! Chi è stato il migliore azzurro contro la Spagna?

vedi letture

L'Italia supera la Spagna dopo la lotteria dei calci di rigore e vola in finale di Euro 2020! Decisivo il tiro dagli undici metri di Jorginho, dopo una gara tiratissima terminata ai tempi supplementari sull'1-1. Ma quale azzurro è stato il migliore in campo? È questa la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio (clicca qui per le pagelle di TMW sull'Italia). Di seguito le opzioni proposte:

1) Gianluigi Donnarumma

2) Leonardo Bonucci

3) Giorgio Chiellini

4) Jorginho

5) Federico Chiesa

Clicca QUI e vota il sondaggio di TMW!