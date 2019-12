© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Robert Moreno sulla panchina della Spagna sarà decretato la prossima estate, a fine Europeo: se la Roja farà bene il c.t. sarà confermato, in caso contrario non gli verrebbe rinnovato il contratto. La stampa spagnola ipotizza già alcuni nomi circa i possibili sostituti, se l'attuale selezionatore dovesse essere rispedito a casa. Il primo è Marcelino Garcia Toral, che gode della stima della Federazione, seguito da Ernesto Valverde (in caso di addio al Barcellona). Ma non sarebbe da scartare anche l'ipotesi di un ritorno di Luis Enrique, che un anno e mezzo fa andò via a causa di un grave lutto familiare.