L'attaccante del Liverpool Sadio Manè è stato eletto giocatore del mese di novembre in Premier League. Tre gol in quattro partite, l'attaccante senegalese è stato premiato anche per il cammino netto dei reds che in campionato vincono ininterrottamente da sette partite e sono saldamente in vetta.