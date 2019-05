© foto di Imago/Image Sport

Matthjis De Ligt è conteso dalle migliori squadre d'Europa. Il difensore olandese è corteggiato da Manchester United e Barcellona ma ai microfoni della ESPN ha spiegato che non ci sono solo Premier e Liga come opzioni per il suo futuro: "Ovviamente, la Premier League è una grande competizione, anche la Liga ma ci sono altre competizioni, non solo quelle due. Ancora non so quale sarà il mio futuro, quindi vedremo come andrà. Prima penso alle due partite con la nazionale olandese".