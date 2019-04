© foto di Imago/Image Sport

L'Ajax ha eliminato il Real Madrid agli ottavi e la Juventus ai quarti, conquistando il pass per le semifinali di Champions League. Il club olandese, in attesa di conoscere la rivale tra Manchester City e Tottenham, ha già stabilito un piccolo record nella competizione: si tratta, infatti, della prima squadra a raggiungere ll top four di Champions dopo aver giocato tre turni preliminari in estate.

Il cammino dei lancieri. La prima gara in questa edizione disputata dalla formazione olandese risale al 25 luglio, contro gli austriaci dello Sturm Graz. Poi le sfide contro Standard Liegi e Dinamo Kiev, prima di giocare contro AEK Atene, Bayern Monaco e Benfica nel girone.