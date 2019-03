© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Mirror fa il punto sul mercato estivo dell'Arsenal e spiega che Stephan Lichtsteiner potrebbe lasciare in estate visto che non è tra i titolari dei Gunners. Dietro anche Shkodran Mustafi potrebbe partire, in mediana in uscita anche Mohamed Elneny. Non solo: il tempo in Premier di Henrikh Mkhitaryan sembra al termine, alla stregua di quello di Mesut Ozil. Fallimentare per adesso l'arrivo di Denis Suarez, davanti in uscita c'è invece Danny Welbeck, all'ennesimo stop per infortunio in carriera.