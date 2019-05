Arsenal, Emery: "Continueremo a migliorare ma alcuni verranno ceduti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, ha parlato dopo la sconfitta subita in Europa League contro il Chelsea: "La nostra idea è di continuare a migliorare con i giovani calciatori che sono arrivati nell'ultimo periodo. Forse alcuni dovranno andarsene, ma non è il momento di parlarne. Sono molto orgoglioso del nostro lavoro perché i ragazzi hanno fatto il massimo per provare a vincere. Dobbiamo acquistare altri giocatori da aggiungere a quelli che già ci sono, ma la filosofia deve restare la stessa. Volevamo essere più vicini possibile alle big. Ci siamo riusciti ma non è stato abbastanza per raggiungere i nostri obiettivi. Il club sta lavorando per migliorare la squadra".