Arsenal, Emery ha deciso: richiesta al club per tesserare Dani Alves

Non mancano certamente le pretendenti per Dani Alves, esperto e pluri-premiato terzino brasiliano attualmente svincolato dopo il termine del suo precedente accordo con il Paris Saint-Germain. Detto delle molte pretendenti inglesi, secondo le ultime informazioni che arrivano da AS, sarebbe l'Arsenal la società più intenzionata a fare sul serio. Tanto che il manager Unai Emery ha chiesto alla sua società di portare avanti i primi approcci, così da poter presto portare una proposta per poter tesserare l'ex Barcellona e Juve, tra le altre.