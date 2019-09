© foto di Insidefoto/Image Sport

Brutte notizie per l'Arsenal. Come rivelato tramite un comunicato diramato nella giornata di ieri, Unai Emery dovrà fare a meno di Alexandre Lacazette per le prossime partite. L'attaccante francese, infatti, soffre per un problema alla caviglia (fin qui ha giocato sul dolore) che lo terrà fuori fino al mese di ottobre.