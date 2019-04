© foto di Imago/Image Sport

Secondo le informazioni riportate dal Daily Express, l'Arsenal è interessato all'acquisto dell'attaccante belga Leandro Trossard, giocatore in forza al Genk. Il 24enne ha segnato 11 reti in 26 partite nel massimo campionato belga e ha un contratto in scadenza nel 2021.