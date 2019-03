Momenti di assoluta follia durante il derby di Birmingham andato in scena oggi all'ora di pranzo, nel calendario della Championship, seconda lega del calcio inglese. Al decimo minuto della sfida tra Birmingham e Aston Villa, un tifoso locale è entrato in campo ed ha messo in scena un'inaudita aggressione ai danni di Jack Grealish, centrocampista, capitano e vera e propria stella dei Villains. Per fortuna l'aggressore è stato fermato rapidamente, ed il calciatore non ha riportato traumi né problemi. Anzi, al minuto 66 ha segnato il gol vittoria con un fendente mancino appena entrato in area. Il karma, verrebbe da dire. Ecco il video dell'aggressione:

This just happened in the Birmingham derby as Villa captain Jack Grealish is attacked pic.twitter.com/D7ruyiJXPb — Kristian Jack (@KristianJack) 10 marzo 2019