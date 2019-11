© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Anche in Spagna ci si lamenta per gli orari, proprio come spesso è accaduto in Italia. Gaizka Garitano, allenatore dell'Athletic Club, in conferenza stampa ha protestato: "E' ingiusto giocare per cinque settimane di fila alle 14 della domenica, nel momento peggiore che ci sia. Partiamo dal presupposto che si gioca in qualsiasi momento, ma sarebbe bene se la Federazione distribuisse meglio gli orari. Quello è il momento peggiore, un orario in cui si mangia. Non è normale che accada sempre a noi, è una cosa che ci va contro. Giocare uno o due volte a quell'ora è normale, ma cinque di fila è una cosa non ha né testa né coda.