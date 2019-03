Atl. Madrid, Simeone: "Era difficile dopo la Juve, ma Liga è ancora aperta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda sconfitta di fila per l'Atletico Madrid che dopo il ko con la Juventus, è stato battuto 2-0 al San Mames dall'Athletic Bilbao in campionato. ""Abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci al Barcellona, dopo la partita di Torino era difficile giocare, ma ce l'abbiamo fatta nel secondo tempo. Con Costa e Morata possiamo contare su un grande attacco, forse oggi è stata la prima volta in scena dei tre insieme e ovviamente dobbiamo migliorare. Liga? Non abbiamo ancora gettato la spugna, abbiamo una posizione privilegiata, guardiamo il secondo tempo, vedo la squadra da combattere, abbiamo le opzioni per segnare, in nessun modo la vedo finita".