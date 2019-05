Atletico Madrid, Cadena COPE sicura: Morata sarà riscattato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuove indiscrezioni, in arrivo dalla Spagna, sul futuro di Alvaro Morata. Secondo quanto riporta Cadena COPE, l'Atletico Madrid avrebbe già deciso di riscattare l'ex attaccante della Juventus dal Chelsea per 55 milioni di euro. Una novità rispetto allo scetticismo emerso nelle ultime ore con possibili ripercussioni sul futuro di Gonzalo Higuain. Autore di sei gol e un assist in 17 presenze, almeno finora, Morata non ha infatti convinto appieno il popolo biancorosso.