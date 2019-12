© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United è pronto a tornare alla carica per Saul dell'Atletico Madrid. Il giocatore era già stato accostato ai Red Devils in estate, con risposta negativa e rinnovo per il centrocampista, ma adesso le cose potrebbero cambiare a cominciare dalla proposta al club spagnolo. A riportarlo è AS.