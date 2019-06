Atletico Madrid, Lemar non ha dubbi sul suo futuro: "Voglio migliorare"

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

Thomas Lemar ha svelato il suo futuro in una recente intervista durante il ritiro con la nazionale francese. Ecco le sue parole ai microfoni di BeinSport: "Sono all'Atletico Madrid e voglio rimanere qui nella prossima stagione. Devo ancora migliorare: sono cresciuto in questo campionato ma voglio migliorare ancora". Allontanate le voci su un suo possibile trasferimento, per adesso il calciatore francese rimarrà a Madrid, in maglia colchoneros.