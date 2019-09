Niente derby di Madrid per Alvaro Morata, attaccante in forza all'Atletico Madrid. Espulso nell'ultima sfida di campionato contro il Maiorca, per aver reagito a degli insulti di Salva Sevilla, l'ex juventino non parteciperà alla sfida stra-cittadina contro il Real Madrid: il Comitato d'appello della Liga ha infatti confermato la squalifica di un turno che gli era stata inizialmente comminata.