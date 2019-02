© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida esterna per l'Atletico Madrid, a pochi giorni dal big match di Champions League contro la Juventus. Queste le formazioni ufficiali di Rayo Vallecano e colchoneros, in campo alle 16:15 a Vallecas per il 24° turno di Liga:

Rayo Vallecano (5-4-1): Dimitrievski; Tito, Galvez, Ba, Jordi Amat, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Mario Suarez, Trejo; De Tomas. All.: Michel.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Correa, Saul, Rodri, Vitolo; Morata, Griezmann. All.: Simeone.