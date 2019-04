Atletico Madrid, tre big su Saul: pronto il ritocco dell'ingaggio

© foto di J.M.Colomo

Manchester United, City e Barcellona. Sono questi i club che in estate proveranno a sfidarsi a suon di milioni per il talento dell'Atletico Madrid Saul Niguez. Intanto, come riporta AS, i Colchoneros sono pronti ad aumentare l'ingaggio del giocatore pur di trattenerlo a Madrid.