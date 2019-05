Atletico, Simeone: "Godin e gli altri non lasciano titoli, ma rispetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Levante è intervenuto al microfono di BeIn Sports: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nella ripresa è arrivata anche l'espulsione di Correa che sembrava creare una situazione scomodissima. Invece è venuta fuori la squadra, i guerrieri, con orgoglio e voglia di fare. Fine di un'era? Sono orgoglioso dei calciatori che vanno via perché hanno dato tanto. La cosa più importante che Godin, Griezmann, Juanfran e Filipe ci lasciano non sono i titoli, ma il rispetto. Nello sport conta tanto".