Aubameyang-BVB, è scontro: "Watzke, sei un clown. Ricordi Dembele?"

Risposta dura di Pierre-Emerick Aubameyang nei confronti del CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Nella giornata di ieri il dirigente aveva punzecchiato l'attaccante gabonese, sostenendo: "Sta facendo ottime cose all'Arsenal ed è contento quando guarda il suo conto in banca, ma martedì e mercoledì deve guardare la Champions in televisione e questa cosa sicuramente gli dispiace".

Ecco la risposta della punta, di fatto un intervento a gamba tesa: "Meglio per te che non esca mai fuori il motivo per il quale ho lasciato il Borussia Dortmund. Signor Watzke sei un pagliaccio. Ricordo quella volta in cui hai detto che non avresti mai venduto Dembélé, poi hai visto più di 100 milioni e sei stato il primo a prendere i soldi. Non parlare di soldi, per piacere. E lasciami in pace".

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 3, 2019