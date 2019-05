Barça, occhi in Colombia per il sostituto di Cillessen: piace Faríñez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona guarda in Colombia per la sostituzione di Jasper Cillessen, secondo portiere alle spalle di Ter Stegen che in estate lascerà il Camp Nou. Secondo As i blaugrana hanno messo nel mirino Wuilker Faríñez, numero 1 venezuelano del Millonarios che si sta mettendo in grande evidenza in questa stagione. Sul classe '98 ci sono anche Boca Juniors e River Plate, ma il Barça sembra in vantaggio forte di contatti già avviati da tempo.