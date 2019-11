Barcellona al lavoro per il 2020: Abidal punta a rinforzare tre reparti

Il Barcellona è già al lavoro per la squadra del 2020. Il segretario tecnico Eric Abidal è già al lavoro per rinforzare tre posizioni nel prossimo Barça, come riporta il Mundo Deportivo di oggi: is tratta di un esterno con Joshua Kimmich obiettivo numero uno per la corsia di destra; un centrale difensivo, la cui priorità sia un'alternativa a Piqué e un 'nove' per il post-Suarez.