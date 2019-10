Barcellona, Busquets: "Abbiamo sofferto. ter Stegen una garanzia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria sofferta contro lo Slavia Praga, Sergio Busquets ha parlato così: "È una vittoria molto importante.È un gruppo molto complicato e uniforme, questi tre punti ci rendono leader del gruppo con un piccolo vantaggio e speriamo di aumentarlo con la partita a casa nostra. Gli ultimi minuti sono stati difficili, avevano messo dentro giocatori offensivi e ci siamo dovuti chiudere in difesa. Messi sta crescendo: deve sentirsi importante e non gli sarà difficile perché è il migliore del mondo. È fondamentale per noi. ter Stegen è un'assicurazione sulla vita. È molto difficile essere portiere del Barça perché i tiri arrivano raramente e devi essere sempre concentrato. Lui è una garanzia".