Sarà un Barcellona "croato", quello del prossimo anno. Il sito footyheadlines.com svela in anteprima la maglia dei catalani per la prossima stagione. E sarà una divisa a scacchi, decisamente in controtendenza rispetto alla tradizione che vede le strisce blaugrana verticali. Già in passato il club e la Nike hanno rivoluzionato la divisa del Barça, basti pensare alle divise 2015-16 quando le strisce erano orizzontali.